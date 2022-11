Premiati i migliori vini italiani al mondo | quali sono e quanto costano

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tra i primi 10alci3 etichette italiane: hanno conquistato a pieno titolo un posto nella Top 100 by Wine Spectator 2022, una delle classifiche più prestigiose per chi opera nel settore. Ial: la classifica Wine Spectator 2022 Come ogni anno Wine Spectator premia ialbasandosi su una serie di requisiti età. Quest’anno la classifica ha voluto fornire “un quadro dell’anno nel vino”, si legge nel comunicato stampa, tenendo conto delle nuove uscite, delleannate nelle regioni chiave di tutto ile delle tendenze nuove ed emergenti nel settore (quivale, in termini ...