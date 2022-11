Prato | muore a 86 anni don Giacomo Paratico - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Il sacerdote, incardinato nella diocesi della città toscana, dal 1973 viveva a Dalmine, suo paese ...In quegli anniera in forte espansione e aveva bisogno di sacerdoti per coprire le nuove parrocchie che si stavano costruendo. L'allora vescovo Pietro Fiordelli chiamò molti giovani del nord ... Prato, muore a 86 anni don Giacomo Paratico Prato, 17 novembre 2022 - Muore a 86 anni don Giacomo Paratico, sacerdote incardinato nella diocesi di Prato. Da circa cinquant'anni risiedeva però nel suo paese d'origine, Dalmine (Bergamo), dove era ...È morto don Giacomo Paratico, sacerdote incardinato nella diocesi di Prato ma residente da quasi cinquant’anni a Dalmine, in provincia di Bergamo, suo paese d’origine. Aveva 86 anni e dal 2018 era ...