Pozzuoli-Il rione Carmine piange Giovanni Capolongo

Leggi su ilblogdigio

(Di giovedì 17 novembre 2022), 56 anni, ci ha lasciati improvvisamente. Apprendo attonita la notizia della sua morte mentre scorrono nella mia mente i ricordi delle tante chiacchierate. Il 4 novembre, in tarda serata, è stato colto da malore all’uscita della variante di Monterusciello ed è stato così coinvolto in un grave incidente stradale. In terapia intensiva per Il Blog di Giò.