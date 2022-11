Portogallo | poker alla Nigeria in amichevole | doppietta Bruno Fernandes

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ilsupera per 4-0 laa Lisbona e vince in scioltezza il suo testvigilia della spedizione mondiale in Qatar. Decide tutto ladi, che sblocca il risultato dopo nove minuti del primo tempo e raddoppia su rigore al 35?. Buon test per i lusitani, che nel secondo tempo riescono a segnare altre due reti nonostante la girandola di cambi operata da Santos. Ci pensano Goncalo Ramos e Joao Mario tra l’82’ e l’84’. All’81’ c’è però da segnalare una grossa chance per gli africani, che falliscono un penalty con Dennis. SportFace.

Tuttosport

