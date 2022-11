Portogallo forza 4 | i lusitani vincono in amichevole contro la Nigeria

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ilsi sta preparando al Mondiale in Qatar e questa sera ha affrontato inlaIlsi sta preparando al Mondiale in Qatar e questa sera ha affrontato inla. La squadra del Ct Fernando Santos si è imposta con il risultato di 4-0gli africani. Ottima la prova deiche con due gol per tempo riescono a trovare il successo. Decisivo Bruno Fernandes con una doppietta, poi nel finale Goncalo Ramos e Joao Mario arrotondano il punteggio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

