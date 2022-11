Polestar sbarca in Italia con la Polestar 2 | le nostre prime impressioni

(Di giovedì 17 novembre 2022) La casa automobilistica "full electric" svedese arriva da oggi ufficialmente sul mercatono. Aperti gli ordini per la2, mentre per la3 occorrerà aspettare ancora qualche mese. Abbiamo passato un paio d'ore al volante della2 e le premesse sono davvero buone....

Polestar, il costruttore svedese di auto elettriche ad alte prestazioni (nato da una costola di Volvo che, a sua volta, è conrollata dal gruppo cinese Geely) sbarca in Italia con due modelli, entrambi ...Polestar 2 è un modello lanciato già nel 2020 ma arriva in Italia solo adesso dato che il marchio ora nel Bel Paese. È una berlina che strizza l'occhio a Tesla ma che, a differenza del marchio ... Il marchio svedese sbarca in Italia con il primo modello completamente digitale (targato Google). La prova su strada, l'autonomia e il listino ...