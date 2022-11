Polestar 2 | la prova de Il Fatto it – Elettrica e aristocratica – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Non vogliamo essere per tutti, la nostra macchina è esclusiva”, così Alexander Lutz, direttore generale per l’Italia di, a margine della presentazione italiana della2, spiega la filosofia dietro al brand svedese che produce esclusivamente auto 100% elettriche. Di proprietà di Geely e di Volvo,è già presente su 27 mercati a livello globale (punta ad arrivare a 30 entro il 2023), con più di 3000 dipendenti e 3 impianti di produzione. Il più importante è quello di Chengdu, in Cina, dove il 100% dell’elettricità utilizzata proviene da fonti rinnovabili, poi c’è quello di Taizhou e, a breve, partirà anche quello negli Stati Uniti, in Sud Carolina. La Ricerca e Sviluppo viene fatta a Coventry, in UK, mentre il quartier generale è a Goteborg. La Casa svedese, nata come costola sportiva di Volvo nel 2017, ...