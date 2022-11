Polemica sulla figlia di Giorgia Meloni | Fiorello | vengo io a fare da tato

Fiorello scende in campo sul caso Meloni, premier e mamma a Bali. Durante la lettura dei giornali, questa mattina in diretta instagram ad 'Aspettando Viva Rai2', lo showman tornaspezzando una lancia a favore della Meloni: 'Al di là di come la si pensa politicamente, destra o sinistra… qui c'è del mammismo, femminismo, sessismo: c'è tutto nelle polemiche. ...Fiorello scende in campo sul 'caso' Meloni, premier e mamma a Bal i. Durante la lettura dei giornali, questa mattina in diretta Instagram ad ' Aspettando Viva Rai2 ', Fiorello tornaspezzando una lancia a favore di Meloni: "Al di là di come la si pensa politicamente, destra o sinistra, qui c'è del mammismo, femminismo, sessismo: c'è tutto nelle polemiche. Tu non ...«Il Comune della Bassa bresciana avrà un ecosistema di qualità grazie ai fondi regionali. La contrarietà dei 5 Stelle è assurda», ha affermato l’assessore regionale ai Sistemi Verdi ...La mamma deve stare a casa con i bambini Nelle polemiche c'è maschilismo e sessimo. Fiorello entra a gamba tesa nella polemica sulla presenza della figlia di Giorgia Meloni ...