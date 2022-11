Piovella Soi | ‘Portare oculistica di eccellenza in ogni ospedale italiano’

(Di giovedì 17 novembre 2022) ROMA – “Siamo partiti subito con la chirurgia della cataratta che ha triplicato i vantaggi per i pazienti. Dobbiamo diffondere queste tecnologie initaliano. E’ inutile avere delle eccellenze se poi vengono usufruite e messe a disposizione di un numero quasi ridicolo di persone. Dobbiamo lavorare perché l’, la qualità e la possibilità di salvare la vista sia a disposizione di tutti, indistintamente”. Così Matteo, presidente della Società oftalmologica italiana, al 101esimo Congresso Soi in corso a Roma fino al 19 novembre. “Senza creare rivoluzioni – spiega il presidente Soi – la chirurgia della cataratta è in grado di risolvere tutti i problemi di vista, anche la presbiopia, il problema di mettere a fuoco da vicino. Il 92% delle persone informate che si sottopongono all’intervento di ...

Adnkronos

