Spettacolo.eu

- Il racconto della vittima: 'Hanno agito in due, le immagini li hanno immortalati in maniera nitida. Viviamo nella paura, le mie figlie non smettevano di piangere'.C'è anche un po' di dramma da tinello nel! Lo spunto base diè lo stesso di The Sadness . Che non è per dire che hanno copiato, eh Lo spunto base di The Sadness tutto sommato è anche lo ... Piove, video intervista a Francesco Gheghi: «Horror escamotage per raccontare disgregazione familiare» PIOVE DI SACCO - Il racconto della vittima: «Hanno agito in due, le immagini li hanno immortalati in maniera nitida. Viviamo nella paura, le mie figlie non smettevano di piangere».La pioggia caduta sulla città nella notte ha iniziato a infiltrarsi dentro la struttura sulla Togliatti dove gli operatori sono stati trasferiti dopo il crollo del soffitto al Trionfale ...