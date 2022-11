Pioggia di Prosecco sul musulmano | sul podio della Superbike finisce in disgrazia | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nell'ultimo appuntamentoin Indonesia, è stato un dominio di Toprak Razgatioglu. Il pilota turcoYamaha, campione 2021, ha vinto tutte e tre le gare di stagione. Sulcon lui anche Alvaro Bautista, fresco campione di quest'anno con la Ducati. Un 2022 da incorniciare, insomma, per il pilotaDucati. Stappa il, che sostituisce lo champagne che si vede in Formula 1 nella MotoGP, ma celebrando il suo titolo lo spruzza addosso al pilota turco, che èosservante e non beve alcolici. E nel retro, lo stesso Razgatioglu si è arrabbiato, e non poco. Razgatioglu: “Bautista non ha portato rispetto” - "Va bene festeggiare col, ma lui mi ha seguito — ha detto il pilota...