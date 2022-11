Pino Daniele | domenica verrà presentato il suo libro scritto dal figlio

(Di giovedì 17 novembre 2022)– “Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce” è ilsul mitico “Mascalzone Latino”,dalAlessandro ed edito da Rai Libri, disponibile in libreria e negli store digitali. L’autore lo presenterà20 novembre a Milano, presso Mondadori Mega Store di Piazza Duomo, alle ore 18.30, in occasione di Bookcity Milano. L’incontro con Alessandrosarà moderato da Massimiliano Finazzer Flory, attore, drammaturgo e registra teatrale. La vita e le circostanze che stanno dietro l’arte e le canzoni di: dall’infanzia all’esplosione del suo straordinario e incredibile talento creativo, dagli anni della consacrazione musicale al successo internazionale. Napoli e i suoi ...

... in un video su Instagram la si vede mentre canta in casa sua e si esibisce con Se tu fossi Qui , di, con accompagnamento al pianoforte da parte di un amico. L'uomo aveva 67 anni ed era ...La serata, presentata da Eleonorae Salvo Sottile, riunirà famosi personaggi dello ... Emanuele Blandamura, Enrica Guidi, Giovanna Rei, Sofia Bruscoli, Antonella Elia, Pietro Delle Piane,...PINO DANIELE - “Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce” è il libro sul mitico “Mascalzone Latino”, scritto dal figlio Alessandro ed edito da Rai Libri, disponibile in libreria e negli st ...MILANO - Domenica 20 novembre a Milano al Mondadori Mega Store di Piazza Duomo, Alessandro Daniele presenta il suo libro sulla vita e sulle opere di suo ...