Pietro Maso | la storia di un figlio che ha ucciso i suoi genitori

(Di giovedì 17 novembre 2022) Era una notte di primavera inoltrata, tradita da un forte temporale, quando a Montecchia di Crosara, in provincia di Verona, un gruppo di ragazzi uccideva due coniugi all’interno della loro casa. Si trattava di Antonioe Mariarosa Tessari che, rientrati da una serata dedicata alla preghiera, sono stati brutalmente massacrati con spranghe, bloccasterzo e pentole da quattro giovani mascherati. Ad allertare la polizia di quell’efferato omicidio fu, il, che rientrato dalla discoteca a tarda notte aveva trovato i corpi deimartoriati e senza vita. In realtà, però,non si era mai allontanato da casa. Era stato lui, insieme aiamici Damiano Burato, Paolo Cavazza e Giorgio Carbognin a uccidere Antonio e ...

Con lo sguardo provato dal carcere e dal rimorso,ha ricordato i genitori in quella che egli stesso ha definito l' ultima intervista sull'omicidio dell'aprile 1991. Si è raccontato,, nella puntata di 'Cronache Criminali' andata in ...Lo psicoterapeuta Oscar Miotti analizza l'escalation di delitti efferati in ambito familiare. Da Conegliano a Borgo Valbelluna a Vittorio Veneto, tre episodi ...31 anni dopo quella tragica notte di sangue, Pietro Maso confessa di sentire la mancanza dei suoi genitori e di vivere nel rimorso ...