Pieri | ex arbitro | “Per trasparenza sarebbe interessante ascoltare che si dicono arbitro e VAR' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 17 novembre 2022) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Tiziano, ex. Ecco le sue parole: “I dialoghi tra il VAR e l’in campo? Non penso ci sia qualcosa di segreto, ma soprattutto in questa fase iniziale credo debba essere creato un meccanismo. -afferma- Oggiquello che sianche per curiosità. Pere per far capire che cosa succede. A volte gli arbitri sono un po’ troppo tranquilli. In campo è fondamentale dare la sensazione a tutti che l’decida. Lo spirito per il quale è nato il VAR è quello di non far segnare gol nettamente irregolari, come quello di ...