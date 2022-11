Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | 17 novembre

(Di giovedì 17 novembre 2022), 172022 Questa sera, giovedì 172022, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 172022, di? Scopriamo insieme leTra gli argomentidi oggi del programma ...

Corriere dell'Umbria

... in onda dalle 21.20 su Rai 3 Dritto e Rovescio (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rai 4 Grande Fratello Vip (reality show), in onda dalle 21.20 su Canale 5(talk ...', questa sera alle 21.20 su La7 il nuovo appuntamento con il talk show di approfondimento politico, condotto da Corrado Formigli. Nella puntata odierna si parlerà dei primi provvedimenti ... Piazzapulita stasera giovedì 17 novembre, gli ospiti di Formigli e le anticipazioni "Tale e Quale Show", venerdì 18 novembre dalle ore 21.25 la finale dello show condotto da Carlo Conti. Sarà un appuntamento unico, visto che al termine della serata sarà proclamato il “Campione di Tal ...Stasera in tv , giovedì 17 novembre , su La7 classico appuntamento con Piazzapulita , il talk condotto da Corrado Formigli , inizio alle ...