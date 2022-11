Perché Nancy Pelosi non si ricandiderà come leader del Partito democratico alla Camera

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 novembre 2022) Quando il prossimo gennaio si insedierà il nuovo Congresso, per la prima volta dopo 20 anni non saràa guidare ilHouse of Representatives, lastatunitense. «Continuerò a servire il grande Stato della California e la gente di San Francisco ma non mi ripresenterò per il ruolo didei democratici», ha detto in Aula l’attuale Speaker parlando ai suoi colleghi di entrambi gli schieramenti. «Per me è giunta l’ora che una nuova generazione guidi la base democratica, che rispetto così profondamente», ha spiegato la 82enne parlamentare democratica, «sono grata che così tanti siano pronti e disposti ad assumersi questa fantastica responsabilità»....