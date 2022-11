Perché il Grande Fratello Vip stasera non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 novembre 2022)ilVip 2022-2023– giovedì 17 novembre – non va insu Canale 5? Ve lo diciamo subito: come previsto Mediaset ha attuato qualche cambio nella sua programmazione. Visto l’inizio dei Mondiali di calcio in Qatar è stato deciso di ridurre le puntate del GF Vip da due ad una puntata settimanale: il programma di Signorini – da questa settimana – andrà quindi insolo il lunedì, liberando quindi la prima serata del giovedì che sarà presa, per ora, da Zelig.quindi il reality non andrà inlasciando spazio ai comici dello show condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. A confermare tutto è stato lo stesso Alfonso Signorini nel corso della puntata andata inlunedì scorso: “Da questa ...