Per il maltempo scuole chiuse a Sapri anche domani

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA, in provincia di Salerno,di ogni ordine e gradoper la giornata di,18 novembre. A deciderlo, con ordinanza, il sindaco Antonio Gentile a causa del perdurare delle precipitazioni abbattutesi nelle ultime 24 ore sul territorio cittadino che hanno provocato allagamenti di strade e scantinati. Nella stessa ordinanza è stata decretata la sospensione del mercato settimanale, in programma per, di via D’Annunzio e via Quarto, delle attività non istituzionali presso le strutture comunali e di richiedere ai cittadini di limitare gli spostamenti. Nelle prossime ore continueranno le operazioni di pulizia di fango e detriti delle strade cittadine nonché gli interventi di ripristino della funzionalità del reticolato di acque ...

Agenzia ANSA

