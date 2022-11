Per Apple il 2023 sarà l' anno della realtà aumentata Ma a che prezzo?

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tutti gli indizi sugli occhialiniMela puntano al prossimoGli occhialini per ladicosterintorno ai 3 mila dollari. Tanti, troppi, ma le specifiche hardware rivelano che l'oggettouna meraviglia tecnologica. Tante le voci su una probabile entrata in produzione nel marzoper una commercializzazione il prossimo autunno, idealmente in concomitanza con il …

... risparmiate 140 euro sul prezzo17 Nov 2022 Su Amazon iPhone 13 da 128 GB a 799 euro. Lo sconto del 15% porta questo iPhone vicino al minimo storicoquesto taglio di memoria e lo trasforma ...Mezzo miliardo di investimenti Inoltreriuscire a far funzionare il sistema secondo i suoi standard, ha investito 450 milioni di dollari tramite il suo Advance Manifacturing Fund...Apple ha avviato il rollout di un importante aggiornamento per la versione web di iClou d. Gli utenti che utilizzano il servizio di cloud storage della casa di Cupertino potranno ora accedere ad una v ...Lo avevamo scritto nell'articolo in cui vi abbiano annunciato l'arrivo della release e adesso le segnalazioni in rete sono numerose, Apple avrebbe risolto. Il fatto non è grave (fatta eccezione per il ...