Pensioni e legge di Bilancio | a che punto siamo L’analisi di Pennisi

(Di giovedì 17 novembre 2022) Saggiamente il governo ha deciso di intervenire in materia previdenziale solo per il minimo essenziale nelladiche si approccia a varare la settimana prossima (ossia adeguamenti per permettere ai pensionati e alle loro famiglie di fare fronte all’ondata di inflazione), mentre una vera riforma del comparto è programmata per l’anno 2023. Alcune idee interessanti sono venute dal ministro dell’Economia e delle Finanze (quali restare al lavoro dopo l’età della pensione, non dover versare i contributi dopo quella data e, quindi, non computare quegli anni quando si va effettivamente in quiescenza) ma richiedono approfondimento. Due temi vanno analizzati con cura: la separazione tra assistenza e previdenza (essenziale perché funzioni un sistema contributivo) e l’operatività della riforma del 1995 (modificata più volte). La prima è stata oggetto ...

