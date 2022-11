Pensioni anticipate 2023 | Proietti | Quota 41 opportunità se ben strutturata | ma non basta

Il nuovo piano per leallo studio del governo Meloni si presenta come un labirinto di quote. Da quota 100 a quota ... dovrebbe essere previsto anche un nuovo meccanismo di uscite"...Anche se si definisconoanche quelle a 63 anni come l'APE sociale o quella a 64 anni come la Quota 102, lesono quelle che non hanno limiti anagrafici. E allo stato ...(Teleborsa) - "Daremo i primi segnali. Non fai la manovra di bilancio quinquennale che esaurisce gli impegni elettorali però metti dei punti fermi come l'innalzamento della soglia della flat ...Smentite le dimissioni sabato in assemblea. Lo sfogo de leader dem: "Non si può continuare a giocare sulla pelle del partito e mia" ...