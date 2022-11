Paura al GF Vip 7 | “Sto molto male” e poi la concorrente scompare Ansia tra gli inquilini

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sembra che fortunatamente il bacio che Pamela Prati, al momento positiva al Covid dopo averlo preso al GF Vip 7, ha dato ad Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Marco Bellavia abbia lasciato sani tutti quanti senza fare vittime. Non è lo stesso per quello che Wilma Goich, prima di scoprire di esserselo preso anche lei, ed essere spedita in isolamento, ha dedicato a Giaele De Donà, e ad altri suoi coper tutto lo spiato appartamento di Cinecittà e, soprattutto, per la moglie di Bradford Beck che ha manifestato brutti, sospetti sintomi in queste ultime ore. In realtà già quando si era scoperta la positività di Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini ed Attilio Romita, Edoardo Tavassi aveva sentito che la fronte di Giaele De Donà scottava. Poi i baci e gli abbracci di Wilma Goich dopo la puntata. È il ...