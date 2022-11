Parco Sommerso della Gaiola | al via il progetto GET-GaiolaEcoTourism

(Di giovedì 17 novembre 2022) Al via ilGET –Eco Tourism, avviato dall’AMPValorizzare il patrimonio naturalistico e archeologico del settore occidentale di Napoli mettendo in siti culturali, naturalistici e stakeholders territoriali. Questo è uno degli obiettivi delGET –Eco Tourism, avviato dall’AMPe promosso dal

Agenzia ANSA

... nei pressi delAldebaran, e oggetto di un lungo contenzioso fra il Comune di e Marotta per ... Dopo il video appello per salvare la sua casa, Marotta è statoda telefonate e ...... nei pressi delAldebaran, e oggetto di un lungo contenzioso fra il Comune di Napoli e ... Dopo l'appello per salvare la sua casa, Marotta è statoda telefonate e manifestazioni di affetto ... Gaiola Eco Tourism, al via il progetto green - Ambiente & Territorio Questo è uno degli obiettivi del progetto GET - Gaiola Eco Tourism, avviato dall'AMP Parco Sommerso della Gaiola e promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, che si snoda in diverse attività.Gli archeologi hanno svelano un teatro sommerso a Baia: l’ipotesi è quella di una sontuosa villa costiera – forse appartenuta a Giulio ...