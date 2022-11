Pallavolo | Fipav | conclusi a Napoli i lavori del Consiglio Federale

(Di giovedì 17 novembre 2022), 17 nov. - (Adnkronos) - Si sonodel, riunitosi ain occasione del sorteggio dei Campionati Europei di2023, che ieri ha radunato nella città partenopea i massimi esponenti del volley italiano ed europeo. La riunione è stata dedicata quasi interamente alle relazioni dei quattro direttori tecnici delle nazionali seniores Ferdinando De Giorgi, Davide Mazzanti, Marco Mencarelli in presenza e Julio Velasco in video-collegamento da Roma, del responsabile delle nazionali azzurre di beach volley Luigi Dell'Anna e del coordinatore tecnico del settore sitting volley Guido Pasciari. Ad aprire gli interventi è stato proprio Julio Velasco che ha parlato della stagione delle nazionali maschili giovanili, ricca di successi ...

Federvolley

Pasciari, infine, si è augurato che, oltre agli Europei di2023, possano essere ...ha indetto la 46esima assemblea nazionale straordinaria non elettiva per le variazioni allo statuto...Ringrazio il Presidente del Coni Giovanni Malago', Il Presidente della Federazione NazionaleGiuseppe Manfredi e Stefano Bianchini presidente del comitato territorialeper aver ... Il presidente Manfredi presente al Volley Day 2022 della pallavolo ligure Napoli, 17 nov. - (Adnkronos) - Si sono conclusi i lavori del Consiglio Federale, riunitosi a Napoli in occasione del sorteggio dei Campionati Europei di pallavolo 2023, che ieri ha radunato ...La partita inaugurale della 33esima edizione si svolgerà a Verona il 15 agosto all'Arena, Italia con Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia Erzegovina e Svizzera ...