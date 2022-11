Palestina | incendio nella striscia di Gaza Almeno 21 i morti

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sono21 le vittime di unscoppiato in un edificiodimentre era in corso una festa. Le vittime, hanno fatto sapere i soccorsi arrivati L'articolo proviene da il manifesto.

L'ha anche provocato il ferimento dei genitori Vitaliano Corasoniti (42 anni) e Rita ... con infinita tenerezza, come faceva quando avvicinava i bambini sulle strade della. A questi ...Fino al 1938 gli ebrei potevano ancora espatriare, in America perlopiù o in, poi invece - dopo l'di tutte le sinagoghe nelle città tedesche nella notte fra il 9 e il 10 novembre, ...Tra le vittime molte donne e bambini. Il campo di Jabalia, situato nel nord dell'enclave, è il maggiore di tutti i campi profughi palestinesi ...