Palazzo Chigi | governo esaminerà questione qualifica genitore

E' quanto affermano fonti didopo la notizia della vittoria di due madri contro la norma Salvini e che, grazie a un ricorso al Tribunale, adesso sulla carta d'identità elettronica della ...Verifiche che potrebbero anche portare ad un'azione contro l'ordinanza che risale al 9 settembre 2022 "e non è stata impugnata dal Ministero dell'Interno", osservain una nota. Il ...In altri termini a palazzo Chigi si punta al cosiddetto “level playing field” e cioè ad una parità di trattamento per le rispettive aziende. E del resto un primo passo in questa direzione è anche già ...I risultati della seconda missione internazionale di Giorgia Meloni è di alto livello. L’Italia è tornata ad occupare una posizione di primo piano nel contesto internazionale ...