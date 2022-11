“Otto e Mezzo” | dalla Gruber ci vanno giù pesante con la Meloni | «Deve apparire più americana»

Leggi su tvzap

(Di giovedì 17 novembre 2022) NEWS TV. Durante la trasmissione “” condotta da Lillisi parla di politica di attualità e di politici. Ecco che nell’ultima diretta ci sono “andati giù” con le critiche alla Premier Giorgia. Andiamo a vedere chi e cosa è stato detto. >> “L’Aria che tira”, Vittorio Feltri sfuriata in diretta Tv: pubblico sconvolto Si parla di Giorgiaad “” Sono giorni importanti per la politica estera, a causa del G20 e non solo. Ecco infatti che il tema della guerra è molto insidioso per i nostri politici. E’ una materia insidiosa a cui devono fare molta attenzione, oltre che prendere una posizione. Parlando di attualità e, quindi, del conflitto a causa ...