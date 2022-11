(Di giovedì 17 novembre 2022) L'Istituto per lo studio della guerra ha reso noto che i blogger militari russi hanno iniziato a far circolare video condeportati illegalmente e adottati da famiglie russe. I video ...

L'Istituto americano ha riferito che le adozioni e le deportazioni forzate di bambini ucraini da parte della'con il pretesto di programmi di vacanza e riabilitazione' probabilmente si ...È necessario chee Ucraina si siedano a un tavolo e discutano. Non è più possibile alimentare questocontinuo, mentre la povera gente muore'. Muore in Ucraina e, dall'altro ieri, anche ... Orrore! La Russia promuove l’adozione forzata di bambini ucraini L’Istituto per lo studio della guerra ha reso noto che i blogger militari russi hanno iniziato a far circolare video con bambini ucraini deportati illegalmente e adottati da famiglie russe. I video ...Nella città appena liberata sono decine gli ucraini che hanno subito interrogatori e violenze: “Ci costringevano a cantare l’inno di ...