Oroscopo Paolo Fox 18 novembre 2022 | le previsioni di venerdì segno per segno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 novembre 2022)Fox18. A molti, forse, non sembrerà vero, ma siamo già ae anche questa fredda settimana dista per giungere al capolinea. Molti oggi saluteranno il lavoro, altri dovranno pazientare un po’ prima di riposarsi. Ma non siete tutti curiosi di sapere come andrà questa giornata anche sul fronte sentimentale? Ci saranno segni più fortunati di altri? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’diFox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Leggi anche: Anticipazioni, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e ...