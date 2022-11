Operazione “Mare aperto” | sgominata banda di scafisti in Sicilia

(Di giovedì 17 novembre 2022) . Ogni viaggio fruttava fino a 70mila euro La polizia di Caltanissetta ha concluso un’che ha permesso di sgominare unadi trafficanti di migranti. Sono state arrestate 18 persone, di cui 11 tunisini e 7 italiani per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo quanto emerso dalle indagini il traffico di migranti si svolgeva dallaalla Tunisia e viceversa. Le imbarcazioni deglipartivano dal porto di Gela o dalle coste dell’Agrigentino per raggiungere l’Africa e far immediato rientro con il “carico” di migranti. Grazie alle intercettazioni sono emersi dettagli sull’organizzazione, secondo cui gli ordini prevedevano, in caso di avaria del motore o problemi di vario genere, di “sbarazzarsi dei migranti in alto”, ...

E' il quadro che emergerebbe dall'aperto' condotta dalla Polizia di Stato di Caltanissetta, che ha consentito di smantellare un'associazione per delinquere finalizzata al ...... che andava a prendere in Tunisia salpando dalla costa meridionale della Sicilia, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile di Caltanissetta con l'aperto", avrebbe avuto punti ..."Mare aperto" è l'operazione criminale che ha portato all'arresto di 18 scafisti per associazione a delinquere: trasportavano migranti tunisini a bordo di piccole imbarcazioni da e per la Sicilia.