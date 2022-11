OnePlus Buds Pro 2 | foto inedite su design cuffie e custodia di ricarica

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 novembre 2022) Stanno incrementando sempre di più i rumors che riguardano lePro 2, i nuovi auricolari true wireless dotati di supporto ANC che il produttore dovrebbe far debuttare tra non molto. Le ultime indiscrezioni giungono dal noto sito “91mobiles.com” che, insieme alla collaborazione l’informatore Kuba Wojciechowski, ha rivelato in esclusiva immaginiche rappresenterebbero sia ilcompleto dei prossimi auricolari sia quello della lorodi. Dall’esterno, iPro 2 sembrano identiche al modello precedente e ciò che risalta maggiormente agli occhi è l’inedita colorazione verde oliva. I rendering mostrano, sia all’interno che all’esterno della, la dicitura co-created with Dynaudio, ...