Oleg Tinkov | i ladri svaligiano la villa del magnate russo a Forte dei Marmi | rubati orologi e gioielli

Svaligiata la villa di Forte dei Marmi (Lucca) di proprietà del miliardario russo Oleg Tinkov, la cui fortuna all'apice della carriera era stata stimata in 9,4 miliardi di dollari. I ladri hanno svaligiato la villa italiana del magnate russo. I tanti sistemi di antifurto che circondano l'abitazione che si trova a Forte dei Marmi in provincia di Lucca, sono stati manomessi dai delinquenti. Ora è caccia ai ladri, che avrebbero agito con estrema professionalità, manomettendo sofisticati sistemi di antifurto.