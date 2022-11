Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip | quanti ne entreranno da gennaio? Spunta un’ipotesi

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dallo scorso lunedì ilVip ha ufficialmente dato il via alla puntata singola settimanale. Anche il padrone di casa Alfonso Signorini lo ha annunciato in diretta, dando quindi l’appuntamento al prossimo lunedì. Tutta “colpa” dei Mondiali di calcio (ma senza l’Italia), in merito ai quali il GF Vip ha deciso di non ‘interferire’... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.