Nuova collezione Exploration Pioneer di North Sails

(Di giovedì 17 novembre 2022) Che si tratti delle calotte glaciali delle Svalbard o del ghiacciaio dei Forni in Italia, decenni di riscaldamento globale hanno portato a una diffusa perdita di ghiaccio e a un drammatico innalzamento del livello del mare: agire ora è l’unico modo per proteggerli. I ghiacciai rimasti sono l’ispirazione della , l’espressione di un indomabile spirito avventuroso e dell’incrollabile impegno a proteggere e preservare ciò che resta, in modo da poter compiere ulteriori passi aventi nel viaggio per lasciare un oceano più sano alla prossima generazione. In tutta la, i tessuti riciclati al 100%, l’imbottitura Repreve (ricavata da bottiglie di plastica riciclate), il cashmere ecologico e le tinture minerali sono presenti nei capispalla, nella maglieria, nei capi layer e negli accessori per uomo, donna e bambino. Combinando dettagli tecnici di design con un’estetica ...

Cryptonomist

... tra bookshop, servizi e unasezione che racconta il museo come "Casa del collezionismo": una ... con un calendario espositivo pensato per valorizzare laanche nelle sue opere non ...... attingendo al vasto corpus di grafica dellad'arte della Fondazione Longo, permette di ... testimoniato dal CD promosso dalla Biblioteca Gramsciana 'Città' (2022). La rassegna 'E a un ... Adidas lancia la nuova collezione wearables NFT per il metaverso Che si tratti delle calotte glaciali delle Svalbard o del ghiacciaio dei Forni in Italia, decenni di riscaldamento globale hanno portato a una diffusa ...Hot Toys ha aperto i preordini per una nuova action figure dedicata al personaggio di Groot direttamente basata dai cortometraggi I am Groot.