Nona giornata | aprono sabato Real Meda-Freedom e Pescara-Chieti | le altre in campo il 6 novembre

Leggi su seriea24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nel week end scatta ladel campionato di Serie C femminile. Ad aprire il turno l’anticipo del girone Ae del girone C Cantera Adriaticain programma domani alle ore 15.30 e 18.30, tutte lesfide si giocheranno domenica 6alle ore 14.30 ad eccezione di Crotone-Roma Calcio Femminile (C) che anticipa alle ore 11, a seguire Azalee Solbiatese-Su Planu (A) alle 12 e Res Women-Trastevere (C) che chiude il turno alle ore 15.30. Nel Girone A a 15 squadre riposa il Pinerolo. SERIE C – 9ªGirone A:(Esposito di Napoli), Città di Pontedera-Pro Sesto (Dorillo di Torino), Independiente ...