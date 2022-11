“Non piangere” L’eredità | colpo di scena e lacrime | anche Flavio Insinna emozionato VIDEO

(Di giovedì 17 novembre 2022) Grande emozione durante l’ultima puntata de. Inla concorrente e, se vogliamo, in evidente difficoltà. Ma cosa è successo durante la puntata del 16 novembre 2022? La protagonista assoluta è Ilaria, la campionessa in carica che alla fine dei giochi è riuscita a portarsi a casa la cifra record di 140.000€. Ma andiamo con ordine. Il padrone di casa, partendo dai cinque indizi della ghigliottina, ha chiesto ad Ilaria se fosse riuscita a tirare fuori una parola. Tutto è partito da queste cinque: ‘scarpe’, ‘miracoli’, ‘verso’, ‘subito’ e ‘rosso’. La ragazza ha avuto un minuto di tempo e alla fine ha scritto la sua risposta nella famosa busta. Per lei la parola è una soltanto e non può essere altrimenti: “Sera”. Ilaria allora inizia a spiegare cosa l’ha portata a ...

Primocanale

Puoi chiamarmi in molti modi, macosì" ha detto l'attore, che ha raccontato l'incontro con Berk ...come un ragazzino in quel momento' - ha detto Fraser - "Pensavo di essere sul punto di". ...- Il racconto della vittima: 'Hanno agito in due, le immagini li hanno immortalati in maniera nitida. Viviamo nella paura, le mie figliesmettevano di'. Il film della settimana scelto da voi: 'Non ci resta che piangere' - Primocanale.it - Le notizie aggiornate... PIOVE DI SACCO - Il racconto della vittima: «Hanno agito in due, le immagini li hanno immortalati in maniera nitida. Viviamo nella paura, le mie figlie non smettevano di piangere».PIOVE DI SACCO - Non hanno paura di imbattersi nei legittimi proprietari, colpiscono nel mezzo del pomeriggio e sono pronti a tutto pur di arraffare qualcosa di prezioso. Ladri in azione martedì sera ...