No | nessun record di malori improvvisi alla maratona

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ci avete segnalato un articolo apparso su Eventi Avversi – sito che prende qualsiasi morte improvvisa e la associa al vaccino – dal titolo: Dramma nella classica 20 km. Èdi! Tre infarti e 125domenica 13 novembre Eventi Avversi è da tempo nella nostra black list, il che significa che ogni articolo da loro pubblicato andrebbe ben valutato prima di esser condiviso. Eventi Avversi è un sito che fa leva sulla paura per disinformare. Andrea Stramezzi, medico, condivide su Twitter l’articolo di Eventi Avversi con queste parole: Dare la colpa al gran caldo, 20º, che da Medico definirei temperatura ideale per una corsa, dovrebbe fare riflettere Vanno giù come birilli e un nazionale è mancato Dramma nella classica 20 Km. E’di! Tre infarti e 125 ...

Goal.com

Assente all'84% delle sedute del Consiglio comunale. É ilpersonale del sindaco Beppe Sala, a un anno dalla rielezione ha risposto all'appello solo in ...da martedì "non è stato invitato...Considerati inegativi per cui Ravenna è in testa a tutte le classifiche per furti nelle ... " Da Bologna a Rimini, infatti,altro territorio ha deciso una misura così drastica ". E si ... Il record di Arabia Saudita e Qatar: nessun convocato gioca all'estero, esordio opposto ai Mondiali La famosa hypercar croata Rimac Nevera, ha scritto il suo nome nel libro dei record sul circuito di Papenburg, sito al confine tra la Germania ed i Paesi Bassi, come l’auto elettrica di serie più velo ...