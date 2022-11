No! Il bambino argentino di 4 anni Santino Godoy Blanco non è morto a causa dei vaccini anti Covid-19

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 novembre 2022) Circola online l’ennesimo caso di sfruttamento del decesso di un minore per laNo Vax e in particolare contro i-19. Il caso riguarda la morte didi 4testimonial della campagna vaccinale pediatrica in Argentina contro morbillo, rosolia, parotite e poliomielite. Secondo il fronte della propaganda No Vax,sarebbedopo aver ricevuto tre dosi di vaccino, ma la storia è tutt’altra e riguarda un caso di malasanità denunciato dalla stessa madre Agustina. Per chi ha fretta Non fornendo una chiara indicazione, chi riporta la storia difa intendere che ...