Netflix annuncia la nuova serie di Zerocalcare | Questo mondo non mi renderà cattivo

È passato un anno dal debutto sudi Strappare Lungo i Bordi di Zerocalca re e oggi, in video, l autore ha annunciato l uscita, nel 2023 di Questo mondo non mi renderà cattivo . Prodotta da Movimenti Production , in ...Dopo lo strepitoso successo da parte di critica e pubblico di Strappare lungo i bordi, a un anno esatto dal suo debutto sulla piattaforma streaming, Zerocalcarela tanto attesa serie di animazione dal titolo Questo mondo non mi renderà cattivo . Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova proposta che porta la firma del ...Zerocalcare torna su Netflix dopo Strappare lungo i bordi. Annunciata la sua nuova serie intitolata Questo mondo non mi renderà cattivo ...A un anno esatto dal debutto di Strappare lungo i bordi, il primo progetto seriale di Zerocalcare, il fumettista romano annuncia, attraverso una delle sue tavole, il titolo della seconda, attesissima ...