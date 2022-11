“Nessuna salvezza” Feltri demolisce la sinistra radical-chic del Pd

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 novembre 2022) La strada giusta per salvare il Pd è dare il sostegno alla candidatura di Letizia Moratti in Lombardia? Il quesito viene posto a Stefano, direttore del Domani, nel corso della puntata del 17 novembre di Otto e mezzo, programma tv serale di La7 con la conduzione di Lilli Gruber: “Per salvarlo - sentenzia- ci vuole molto di più e non è detto che sia neanche auspicabile che il Pd si salvi. Il sondaggio uscito sulla Lombardia dice che Moratti, con il sostegno del centro, avrebbe dieci punti in più dei candidati di centrodi matrice Pd, riuscendo quindi a battere Attilio Fontana della Lega. Il Pd non ha un nome in Lombardia, non haalternativa migliore, ha fatto l'intera campagna elettorale sostenendo che ci fosse un pericolo fascista in Italia. Moratti si è staccata ...