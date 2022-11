Nessuna indicazione Missili in Polonia | la Nato gela Zelesky

(Di giovedì 17 novembre 2022) "Dall'inizio della guerra illegale della Russia in Ucraina, laha aumentato la vigilanza lungo il nostro fianco orientale e stiamo monitorando la situazione su base continua. È in corso un'indagine su questo incidente e dobbiamo attenderne l'esito. Ma non abbiamo alcunache questo sia stato il risultato di un attacco deliberato, e non abbiamo alcunache la Russia stia preparando azioni militari offensive contro la", le parole del segretario generale dellaStoltenberg dopo icaduti sul territorio polacco.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Da qui segue l'di attuare "sbarchi selettivi" " alcuni salvati e altri no, come se chi ...chi è responsabile l'onere di dare ordini "da scrivania" senza avere leadership politica e...Per il momento non c'èche si sia trattato di un attacco deliberato della Russia. Non c'èevidenza che la Russia stia preparando attacchi a membri della Nato' ha detto il ..."Dall'inizio della guerra la Nato ha aumentato la sua vigilanza sul lato orientale. Le indagini sull'accaduto sono in corso, necessitiamo di aspettare l'esito ma non abbiamo indicazioni che le esplosi ...