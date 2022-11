NBA | i risultati della notte 17 Novembre | Curry ne segna 50 | ma non bastano ai Warriors ko con i Suns Altra sconfitta per Orlando senza Banchero

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022)grandenegli Stati Uniti per la NBA, dove si sono disputate ben dieci partite. Non sono mancate le giocate dei grandi campioni ed iinteressanti. Non è sceso in campo con gliMagic il nostro Paolo. Scopriamo quindi insieme punteggi e migliori marcatori delle sfide andate in scena oltreoceano. Successo esterno per gli Indiana Pacers sui Charlotte Hornets per 113-125. Primo quarto in perfetta parità (27-27), con i padroni di casa che mettono la testa davanti di tre lunghezze all’intervallo lungo (63-60). Nella terza frazione il risultato rimane sempre in equilibrio, con il punteggio alla terza sirena che recita 90-90. Nell’ultimo quarto decisivo i Pacers decidono di rompere gli induci e prendono nettamente il largo, lasciando gli Hornets al palo ...