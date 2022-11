Nba 2022 2023 | Boston non si ferma | ancora ko Orlando e Golden State

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 novembre 2022) I risultati della notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 novembre per quanto riguarda l’Nba. Non sila marcia diCeltics, che contro Atlanta Hawks centra l’ottava vittoria consecutiva con una bella prestazione di squadra anche dal punto di vista realizzativo: sono, infatti, sette i giocatori in doppia cifra, guidati da Brown con 22, con Tatum in odore di tripla doppia (19-7-8) e White in doppia-doppia (16 punti con 10 rimbalzi). Tiene il passo Milwaukee con il successo interno contro Cleveland Cavaliers per 113-98: anche qui, Giannis Antetokounmpo sfiora la tripla doppia (16 punti, 12 rimbalzi e 8 assist), ma top-scorer di serata è Lopez con 29 punti. RISULTATI E CLASSIFICHE Fa rumore la caduta diWarriors, che nonostante i 50 punti realizzati da ...