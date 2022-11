Nazionale | infortunio per Mazzocchi | l’esterno della Salernitana ko in allenamento

(Di giovedì 17 novembre 2022)inper Pasqualesinistro, durante l’di questo pomeriggio a Coverciano dopo l’amichevole vinta ieri contro l’Albania, si è fatto male e ha dovuto sospendere la sua sessione per via di un dolore. Non reso noto il tipo di: il giocatore verrà sottoposto ai controlli di rito che chiariranno quale sia l’entità del problema. SportFace.

Infortunio per Pasquale Mazzocchi nel corso dell'allenamento svolto oggi pomeriggio a Coverciano dove la Nazionale è rientrata dopo l'amichevole ...Firenze, 17 nov. – (Adnkronos) – L'esterno della Salernitana Pasquale Mazzocchi ha dovuto interrompere anzitempo la seduta di allenamento odierna con la Nazionale italiana a causa di un infortunio.