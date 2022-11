Naufragio nella Manica | ora Parigi vuole punire i responsabili Meglio tardi che mai

(Di giovedì 17 novembre 2022)che mai. A un anno dalche causò la morte di 27 migranti, tra cui donne e una bambina, nelle acque della, il governo disi dice pronto aeventualicatena di comando dei soccorsi francesi. «Se, in qualsiasi momento, c’è stata una falla, un errore, verranno prese sanzioni», ha assicurato il ministro Hervé Berville, parlando ai deputati. La vicenda delè emersa dopo le rivelazioni del quotidiano Le Monde sulle circostanze della tragedia – la peggiore mai avvenuta nel braccio di mare tra Francia e Gran Bretagna – con almeno una quindicina di Sos ignorati. Accaddeun anno fa: 27 morti Va sottolineato per capire come ...

... continuando inoltre a investirediversificazione e innovazione delle proprie linee di ... Sopravvissuto a un, improvvisato tassista in Brasile. Storia di un pasticciere, Ruggero Bauli: ...... e la comunque traballante Muraverese che infatti si faceva coinvolgere nelcollettivo ... riuscito a recuperargli due set di svantaggio:partita decisiva pur difendendosi alla sua ...Le pene richieste vanno tra i nove anni e tre mesi di reclusione e in aula si è ricordato il naufragio della nave Norman Atlantic avvenuto nel Mar Adriatico, al largo dell’Albania, nella notte tra il ...nel processo di primo grado in corso a Bitonto del Tribunale di Bari per il naufragio della motonave Norman Atlantic costruita a Porto Viro, nel canale di Otranto, al largo delle coste albanesi; la ...