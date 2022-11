Napoli | tre studenti rapinati | uno vittima anche di violenza sessuale

Due fermi per rapina e violenza sessuale a. Nelle prime ore di venerdì scorso, nel centro storico, due uomini armati di coltello hanno rapinatostudenti mentre rientravano a casa, e una delle vittime è stata anche toccata nelle ...Nelle prime ore di venerdì scorso, al centro storico a, due uomini armati di coltello hanno rapinatostudenti mentre rientravano a casa e una delle vittime è stata anche toccata nelle parti intime. Le immediate indagini della polizia, ...(ANSA) - SORRENTO (NAPOLI), 17 NOV - Avrebbero rubato tre biciclette a pedalata assistita in penisola sorrentina nell'arco di poco più di un mese. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di ...Il ritorno a casa è pagato tre volte tanto la posta giocata. Al secondo posto c'è il Chelsea, dato 4/1 mentre in terza posizione, pur senza specificare la squadra, c'è l'approdo in MLS (6/1). C'è ...