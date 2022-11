Napoli | intesa per il rinnovo di Kvaratskhelia Ritocco a ingaggio e bonus

(Di giovedì 17 novembre 2022), principio diper ildiCon la sosta del campionato in vista del prossimo Mondiale in Qatar, illavora sui … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ecco cosa scrive il Corriere del Mezzogiorno: Ci sarebbe già un'di massima sul nuovo ... Per questo ilnel 2023 farà un nuovo contratto al giocatore per evitare sirene straniere. Al ...Giuntoli è a lavoro per blindare Kim e Kvara: per il georgiano c'è l'di massima. per il difensore bisogna rivedere la clausola rescissoria. Firmata intesa Comune-Anci per progetti euromediterranei su richiesta di una Regione ad autonomia ordinaria e previa intesa con questa. Il disegno costituzionale è molto chiaro. Fermo il quadro generale, è possibile che una Regione ordinaria abbia esigenze ...Kvaratskhelia, autore di una prima parte di stagione da urlo, è finito nel mirino delle big. I tifosi, però, possono stare tranquilli.