Muore agricoltore schiacciato da una rotoballa nel Reggiano

Un agricoltore di 69 anni è morto schiacciato da una rotoballa a Rondinara di Scandiano, nel Reggiano. L'infortunio sul lavoro è accaduto poco prima delle 13,30 di oggi. La vittima, un 69enne, si trovava su una ... Infortunio agricolo nel primo pomeriggio a Rondinara di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Intorno alle 13 un uomo di 69 anni è rimasto travolto e ucciso da una rotoballa di fieno precipitata.