Municipio I | Meleo-Festa M5s | “Nido Coccetti e scuola Franchetti | lavori fermi o mai iniziati”

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Salviamo l’asilo‘I’ dal degrado. Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni sullo stato dei locali, afflitti ormai da 3 anni da infiltrazioni al tetto, infissi vetusti, giochi usurati o rotti, condizioni insalubri. Un luogo inadatto a ospitare i bimbi, eppure l’anno scolastico è ricominciato senza una manutenzione adeguata, nonostante le rassicurazioni date oltre un mese fa dall’assessora Sermoneta delI. Le voci dell’asilo di Testaccio si sommano a quelle dei genitori dellaprimaria, dove ipromessi dal prossimo gennaio non inizieranno, nonostante i bimbi siano stati spostati in un altro plesso a settembre scorso. Le loro richieste a Roma Capitale sono anche le nostre. Il Movimento 5 Stelle ha infatti inviato una nota al presidente ...

Italia Sera

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea capitolina, e Federica Festa, capogruppo M5S al Municipio I.