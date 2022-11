MotoGP | Jorge Lorenzo avverte la Ducati | “La coppia Bagnaia-Bastianini non sarà facile da gestire”

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 novembre 2022) Non si sono ancora sopiti gli echi dei festeggiamenti del titolo di Francescoin casa. Il pilota soprannominato “Pecco”, infatti, ha colto il suo primo alloro iridato in occasione della gara di Valencia e ha potuto spezzare un digiuno che, per il team di Borgo Panigale, si protraeva da oltre un decennio. Per fare un bilancio su quanto avvenuto è stato interpellato un grande exsta, ovvero, che come sempre sa dire la sua senza usare particolari giri di parole. Il commento del maiorchino: “Laè finalmente riuscita a ridiventare campione del mondo dopo 15 anni. Finora erano sempre mancate costanza o risultati, anche se avevano a disposizione quello che è, probabilmente, il pacchetto più completo degli ultimi anni. Bisogna anche dare credito al ...